Em turnê, Ariana Grande preocupa fãs ao dizer que está doente e com dor: Última coisa que quero é cancelar show

17/11/2019 | 12:11



A cantora Ariana Grande, que é a segunda artista mais ouvida no Spotify mundial atualmente, está no final de sua turnê mundial Sweetener, e preocupou seus fãs ao dizer, no Instagram, na noite de sábado, 16, que está doente e com dor.

A cantora escreveu que estava se sentindo mal, com dor de cabeça e gargante, desde os shows em Londres, que aconteceram dias 15 e 16 de outubro. Ela disse ainda que está se tratando e falando com seus médicos, e que a última coisa que quer é cancelar shows na reta final da turnê.

Para quem não se lembra, ela já tinha desmarcado um show, na Polônia, em setembro, por motivos pessoais.

Em um de seus singles mais famosos, 7 Rings, ela fala sobre as coisas ruins que passou, como a morte de seu ex, o término de um noivado e um ataque terrorista em um show seu na Inglaterra.