Passos para frente

Do Diário do Grande ABC



17/11/2019 | 11:36



Os prefeitos do Grande ABC assumiram seus mandatos em 1º de janeiro de 2017 com mais notícias ruins do que boas. Diante de quadro de complicações financeiras e sem expectativa de melhoria de curto prazo na arrecadação, a maioria anunciou pacote de medidas de austeridade. Foi preciso cortar na carne com a promessa de que, com a casa em ordem, seria possível pleitear verba para investimentos na região.

Passados dois anos e 11 meses, as administrações de Santo André, São Bernardo e São Caetano começam a colher frutos do aperto nos cintos feito no passado. A cartela de aporte contratada por esses governos junto a instituições estrangeiras e nacionais, como mostra o Diário deste domingo, projeta novos tempos para as sete cidades, até porque abastecerão obras necessárias aos municípios. O dinheiro irrigará intervenções em saúde, educação, habitação, cultura, recapeamento, saneamento básico. Passos que precisavam ser dados, mas que, pela falta de verba, foram protelados.

A mudança no quadro apresenta outro fôlego ao Grande ABC, porém não pode fazer com que gestores públicos esqueçam as dificuldades há pouco tempo enfrentadas. Notas melhores de situação fiscal trazem crédito na praça, mas a obtenção de empréstimos de forma indiscriminada é caminho para regresso da instabilidade nas contas públicas, uma vez que compromete a arrecadação por um tempo. Se as parcelas não forem devidamente pagas, juros e multas fazem o passivo contraído virar bola de neve. De solução, o contrato vira problema de grandes proporções.

Resta agora outras esferas de poder ajudarem no resgate do poderio econômico da região, dividindo responsabilidades, redistribuindo receitas. Não porque há alinhamento político entre aqueles que temporariamente ocupam o comando das prefeituras e os governos estadual e federal. Mas porque um Grande ABC forte financeiramente significa mais empregos, geração de riqueza, circulação de dinheiro na economia paulista.