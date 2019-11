Internautas se revoltam com post de Tristan Thompson sobre Khloé Kardashian: Deixe-a em paz

12/11/2019 | 11:11



A fila não andou para Tristan Thompson! Após muitas polêmicas, com direito a traição, o jogador de basquete deixou claro que realmente não superou o término com Khloé Kardashian, mãe de sua filha, True Thompson.

No último domingo, dia 10, Tristan publicou em seu Instagram uma foto da empresária a parabenizando por uma conquista no People's Choice Awards, premiação norte-americana. No post, ele distribui elogios à ex-namorada e isso acabou enfurecendo alguns fãs de Khloé, que ainda não se esqueceram do escândalo de traição do jogador com Jordyn Woods, ex-melhor amiga de Kylie Jenner, que veio à tona em fevereiro deste ano.

Khloé levou para casa duas estatuetas nas categorias de Melhor Estrela de Reality Show e Melhor Reality Show, com o Keeping Up With The Kardashians. Pelo que parece, Tristan acompanhou tudo de casa e não perdeu a oportunidade de interagir com a ex. Confira:

Uau uau uau, Khloé Kardashian! Parabéns mamãe Koko por ganhar como Melhor Estrela de Reality 2019 por dois anos seguidos. Campeã duas vezes. Eu amo como isso soa. Tão orgulhoso de tudo que você realizou este ano. O programa Revenge Body é algo que sempre se destaca para mim, você desafia as pessoas a lutar pra serem melhores. É mais sobre o que a vida realmente nos dá como verdadeira felicidade e o que está nos impedindo de alcançar isso. True e eu estamos tão orgulhosos de você e das suas irmãs por tudo ontem à noite. Vocês são realmente exemplos para nossa geração mais jovem. Continue liderando com amor e felicidade. Continue assim, garota!!!, escreveu na legenda.

O textão, no entanto, incomodou os fãs da empresária, que deixaram diversas críticas nos comentários da foto.

Você é um homem confuso que precisa de ajuda, deixe Khloé em paz, escreveu uma internauta.

Deixe-a sozinha. Se isso não é sobre sua filha, deixe-a em paz. Você está com muita sede ao pote. Você só a quer de volta porque você sabe que ela está indo muito bem sem você por perto, disse outra.