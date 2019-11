Ex-prefeito de Ribeirão, Volpi volta a cogitar disputa em Mauá

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/11/2019 | 07:55



Ex-vereador de Mauá, Volpi disputou o pleito mauaense em 2016, pelo PSDB, ficando em um surpreendente terceiro lugar (37.065 votos). Depois daquela corrida eleitoral, redirecionou o foco para Ribeirão, onde foi prefeito entre 2005 e 2012.

Porém, nas últimas semanas, seu nome voltou a ganhar força nas rodas políticas de Mauá. Há, inclusive, movimentação regional para que Volpi seja prefeiturável em Mauá diante da instabilidade política pela qual o município passa, com duas prisões do prefeito Atila Jacomussi (PSB), uma cassação do socialista, três posses da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) e todos esses atos anulados por decisões judiciais.

“A situação (política) em Mauá está bem complicada, instável. O prefeito já foi preso duas vezes e a vice-prefeita assumiu três vezes. É uma situação bem instável. Por esse motivo ainda não fechei questão em nenhuma das duas cidades”, explicou Volpi. “Ainda tem muita água para rolar embaixo desta ponte.”

A declaração pública é uma reviravolta nas articulações que Volpi vinha fazendo. O ex-prefeito havia se reaproximado de lideranças de Ribeirão – até mesmo postando fotos em redes sociais – e se afastado dos assuntos de Mauá. Nos bastidores, sempre que instado a falar sobre a política mauaense, reclamava das cifras para se fazer uma eleição e de algumas figuras cujo trato eleitoral não é fácil.

Volpi mora em Ribeirão, mas possui domicílio eleitoral em Mauá ainda. Ele tem até abril para decidir qual caminho vai traçar. “Eu tenho observado o passado para mirar para o futuro. Agora é hora de esperar o momento certo e é nisso que vou focar no momento”, declarou.

O ex-prefeito de Ribeirão Pires, que também não descartou possibilidade participar do pleito na cidade, ainda percebeu momento para alfinetar o também ex-chefe do Executivo ribeirão-pirense Saulo Benevides (Avante), que afirmou recentemente ao Diário que não participaria mais de eleições e se dedicaria apenas aos bastidores. “Uma pena (que Saulo não participará mais de eleições), pois com ele na disputa a situação ficaria mais fácil”, afirmou.