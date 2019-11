Khloé Kardashian revela presente de ex, Tristan Thompson: -Gosto do modo que estamos lidando com as coisas

09/11/2019 | 19:11



Parece que Khloé Kardashian e o ex-marido, Tristan Thompson, estão tentando deixar os problemas para trás! Pais da menina True Thompson, de um ano de idade, o casal terminou o relacionamento após o escândalo de traição com a melhor amiga de Kylie Jenner, irmã de Khloé.

Na última sexta-feira, dia 8, Khloé mostrou um arco de balões rosa nos seus Stories do Instagram, que foram enviados pelo jogador para comemorar o lançamento da nova fragrância da marca das irmãs, KKW Fragrance.

Nos vídeos, Khloé diz:

- Hoje foi o lançamento do perfume da minha marca e eu recebi esses balões enviados por Tristan para mim e para True. Estou muito feliz com o amor e o carinho do gesto, falou.

Ela ainda completou:

- Gosto muito do modo que estamos lidando com as coisas, disse ela se referindo ao modo como os dois estão sendo presentes para a filha.