Marcos Assunção assume cargo na diretoria do Netuno

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 07:00



O Água Santa apresentou ontem grande novidade para a temporada 2020. O ex-meia Marcos Assunção, que vestiu camisas importantes de clubes do Brasil e do Exterior, foi contratado para assumir o cargo de diretor executivo, vago desde a saída de Derlei, logo após a Série A-2 do Paulista.



O ex-jogador, que pendurou as chuteiras em maio de 2016, esteve ontem no Estádio do Inamar para conhecer a estrutura do Água Santa, que está garantido na Série A-1 do Campeonato Paulista. Ele chega respaldado por diversos títulos, como o do Campeonato Italiano (2000-2001) e da Supercopa da Itália (2001), ambos conquistados com a Roma; da Copa do Rei (2004-2005), pelo Betis, da Espanha; e o da Copa do Brasil (2012), pelo Palmeiras. “Assumo a direção. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Estudei e me capacitei para exercer essa função. Farei o possível para que tenhamos uma longa trajetória. Agradeço ao presidente (Paulo Korek) por optar por meu nome e já começo a trabalhar visando o Paulista”, comentou Marcos Assunção.



Essa será a primeira experiência do meia como dirigente. Ele fez estágio no Betis, da Espanha, e também realizou os cursos promovidos pela CBF. A missão inicial de Marcos Assunção será a montagem do elenco do Netuno para o Campeonato Paulista. Ele vai usar sua experiência nos campos e o bom relacionamento com jogadores para buscar reforços para o time de Diadema, que há duas semanas fez a primeira contratação: o experiente lateral-esquerdo Fabrício, 32 anos, que estava no Vitória da Bahia. Além dele, seguem no clube alguns jogadores que disputaram a última Copa Paulista, como o goleiro Thomazella, o zagueiro Bruno Costa , o lateral-direito Genilson, os meias Luan Dias, Richard Júlio e o atacante Uederson.



O presidente do Água Santa, Paulo Korek, participou da visita de Marcos Assunção ao Inamar e desejou sorte ao novo dirigente do clube. “Desejamos boas vindas ao Marcos Assunção. Acredito que vai somar e torcemos para desempenhar um grande papel na direção do Água Santa”, projetou o presidente.