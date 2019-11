Piscinão e união regional

Do Diário do Grande ABC



A abertura da licitação para a construção do Piscinão Jaboticabal pelo governador João Doria (PSDB), obra aguardada há uma década e que poderia ter evitado muitas perdas, inclusive humanas, coroa a importância de instituições como o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Vale lembrar que o tucano assumiu o compromisso de realizar o investimento quando os sete prefeitos, reunificados após período de desavenças internas, mobilizaram-se em torno dos interesses da região, ainda impactada por tempestade histórica que deixara dez mortos, 284 desabrigados e R$ 1,6 bilhão em prejuízos materiais, para cobrar solução do Palácio dos Bandeirantes.

Reflexo direto da união de forças, cuidadosa e diplomaticamente articulada pelo prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), que acabara de tomar posse na presidência do Consórcio, o compromisso pela construção do Piscinão Jaboticabal foi assumido de imediato por Doria. O trabalho em conjunto dos integrantes da entidade regional permitirá que, antes mesmo do início da próxima temporada de chuvas fortes, as obras do equipamento antienchente sejam iniciadas.

O trabalho dos prefeitos – de todos eles, não de um ou de outro – a partir de agora é o de se manterem atentos ao andamento do processo licitatório, para que não sofra atraso a ponto de prejudicar o plano original do governador João Doria, cuja meta é entregar o reservatório em 2021, para que a população do Grande ABC já comece a sentir seus efeitos no combate às enchentes no verão daquele ano.

A construção do Piscinão Jaboticabal é obra conjunta dos sete prefeitos. Nenhum deles pode ser alijado da conquista, assim como ninguém deve tratar a conquista como se fosse fruto de trabalho individual. Exatamente por isso é que este Diário, entusiasta da regionalidade desde a sua fundação, há 61 anos, vai seguir firme no propósito de defender a manutenção da harmonia entre as sete cidades, os seus políticos e a sua população. Arroubos individuais e tentativas de desestabilização da unidade regional não encontrarão guarida em nossas páginas.