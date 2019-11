Primeiro dia do Enem é marcado por correria e problemas com documentação

Yasmin Assagra/DGABC



03/11/2019 | 15:06



O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) registrou problemas com a documentação de estudantes, como esquecimento ou cópias de RG. Na tarde deste domingo (3), a reportagem do Diário esteve na Fundação Santo André, na cidade andreense, e acompanhou relatos dos candidatos, que, além da documentação, alguns enfrentaram dificuldades em encontrar o prédio correto para realização da prova.



“Eu trouxe uma cópia do meu documento, pois achei que não haveria problema, mas pediram para me retirar, não deixaram eu fazer”, lamenta a estudante Jéssica Luana, 19 anos, que pretendia cursar psicologia em 2020. “Agora só o ano que vem. Estou muito triste."



Já a estudante Letícia Garcia, 18, precisou correr do prédio Fafil (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) para o Colégio Fundação, às 12h56. “Não acredito que me perdi assim, eu me planejei muito”, conta. Ela pretende cursar Direito o ano que vem e conseguiu chegar para realização do exame.



Os portões foram fechados às 13h e os alunos podem permanecer em sala até as 19h. Na etapa de hoje, o Enem terá provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias.

PRÓXIMA ETAPA

No dia 10 de novembro, será o segundo dia do exame nacional, com aplicação das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Já no dia 13 será publicado o gabarito e os cadernos de questões para conferência dos candidatos e apenas em janeiro de 2020 que sairá os resultados individuais, ainda sem data definida.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou vídeo em seu Twiter com o tema da Redação do Enem 2019: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil."

"Vou dar um furo pra vocês que me pediram nesses últimos dias o tema da redação: Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema da redação", disse o ministro, em Palmas, no Tocantins.



Mais informações pelo site https://enem.inep.gov.br/.