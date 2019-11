Moradores aprendem a dar vida nova a sofás descartados em ecopontos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/11/2019 | 07:00



Depois dos primeiros encontros teóricos, iniciados em agosto, os moradores de Santo André que se inscreveram para participar do projeto De Volta Pra Sala, do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), começaram ontem as aulas práticas da ação, que visa transformar sofás velhos – descartados nas 21 estações de coleta de todo município – em novos móveis.

A primeira aula prática foi marcada por noções da utilização das máquinas e instruções para uso correto de equipamentos. A desempregada Sara Soares, 23 anos, ficou sabendo do curso pela sogra, que trabalha na autarquia, e se interessou pela oportunidade de adquirir novas experiências. “Futuramente, posso trabalhar com isso por conta própria ou até em uma empresa. É uma nova área e sei que o mercado de trabalho cobra qualificação”, comenta.

Já a servente geral Josefa Santos, 44, conta que tudo é novidade e pretende dar continuidade aos estudos quando encerrar o curso. “Achava que quando o sofá chegava aos pontos de coleta era o fim. Hoje, podemos aprender a dar vida a ele de novo e ganhar um dinheiro extra. Cada dia um aprendizado”, disse.

A expectativa do Semasa é ter 50 jogos de sofás prontos ao término do projeto, previsto para março de 2020. Os encontros são realizados toda sexta-feira, das 9h às 16h, em área próxima ao Reservatório Progresso, no bairro Vila Humaitá, já adaptada para a oficina, com grampeadores, compressores e paletes.

Superintendente do Semasa, Almir Cicote afirma que, no passado, cerca de 17 mil sofás foram descartados nos ecopontos da cidade e observa a necessidade de uma destinação correta. “Muitos deles acabam parando em córregos, terrenos ou em calçadas dos bairros. Precisávamos buscar uma ideia diante desse cenário”, observa.

Cicote ainda ressalta a importância do curso para os participantes. “Elaboramos esse projeto para que seja fornecido aos alunos o ofício da marcenaria, costura, tapeçaria e administração básica de uma pequena loja. Com isso, futuramente, farão a destinação correta desses sofás”, comenta.