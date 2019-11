Monitoramento do COI leva à prisão de dois homens por furto em Santo André

Do dgabc.com.br



Nesta sexta-feira (1), o monitoramento realizado pelas câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André resultou na prisão de dois indivíduos que furtaram roupas da loja Centauro, no shopping Grand Plaza, no centro da cidade.

As equipes identificaram dois homens em atitude suspeita em passarela nas proximidades do viaduto 18 do Forte. Imediatamente, foi solicitado apoio de uma viatura da Polícia Militar, que efetuou a abordagem na avenida Antônio Cardoso.

Após a realização de revista, os policiais encontraram peças de roupa sem nota fiscal. Indagados, os suspeitos alegaram que haviam comprado as roupas no comércio informal, mas não souberam precisar o local exato em que os itens supostamente tinham sido adquiridos.

Os agentes perceberam então que as vestimentas estavam com etiquetas e códigos de barras da loja Centauro. Em contato com o gerente da loja do Grand Plaza Shopping, foi confirmado que as roupas tinham sido furtadas do estabelecimento.

Os homens foram levados para o 2º DP (Parque das Nações) de Santo André. Um dos criminosos possui passagens por roubo e tráfico de drogas e ficou preso. O delegado arbitrou fiança em relação ao outro suspeito.