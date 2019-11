André Azeredo: Eu não fui afastado do 'SP no Ar'

01/11/2019 | 20:14



O apresentador da Record TV, André Azeredo, publicou um vídeo na última quarta-feira, 30, esclarecendo sua situação após ter ficado de fora de algumas edições do SP no Ar, que apresenta na emissora. Segundo ele, não houve um afastamento.

"Eu não fui afastado do São Paulo no Ar. A direção e eu chegamos a uma conclusão que um teste deveria ser feito por questão de audiência. Eu concordei em estar fora. Fiquem tranquilos em relação a isso", afirmou.

André Azeredo ainda fez questão de desmentir boatos que teriam surgido em redes sociais e chegado até ele: "Quanto às acusações de problemas pessoais para 'afastamento', não correspondem à verdade. Estou falando sério. Não tenho por quê. O rapaz que me acusou de ter sido removido por uso de drogas vai responder criminal e civilmente por isso."

O E+ contatou a assessoria da Record TV, que informou que "André Azeredo está trabalhando em reportagens para o jornalismo. No momento, o São Paulo no Ar está com a apresentação de Bruno Peruka."

Assista ao vídeo publicado por André Azeredo abaixo: