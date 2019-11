Pedro Scooby curte Halloween em noitada ao lado da suposta namorada!

01/11/2019 | 11:10



Para Pedro Scooby, o Dia das Bruxas deve ter tido muito romance no lugar de sustos! O surfista compartilhou na última quinta-feira, dia 31, vídeos em seu Stories de uma noitada ao lado da suposta namorada, Cintia Dicker. Eles estão em Nova York, nos Estados Unidos, curtindo o Halloween com direito a muita festa e curtição. O suposto casal também publicou a foto abaixo, junto de um grupo de amigos.

No clique, eles estão lado a lado, sendo que a modelo está fantasiada de motoqueira fantasma em cima de uma moto e o atleta de Jack Sparrow, do filme Os Piratas do Caribe. O pai dos filhos de Luana Piovani até brincou em um vídeo:

- Segura que o Jack Sparrow esté em Nova York, malandro! Vamos time!

Pelo visto, a noite foi boa! No Brasil, Anitta também comemorou o Halloween com uma festança em sua mansão. Ao lado de amigos, a cantora se divertiu bastante e deixou até os seios de fora.