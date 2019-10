Carla Vilhena pede desculpas após criticar Maju Coutinho por cobertura de morte de Jorge Fernando: Cometi um erro

29/10/2019 | 13:11



A última segunda-feira, dia 28, foi repleta de homenagens e menções ao ator e diretor Jorge Fernando, que morreu na noite do último domingo, dia 27. Acontece que segundo a revista Veja, a jornalista Carla Vilhena não gostou na forma como Maju Coutinho conduziu a notícia no Jornal Hoje, e foi dar sua opinião no Twitter:

Sobre matéria da morte de Jorge Fernando: por mais que ele tenha sido divertido em vida, está morto. Repórter, não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase o corpo do diretor, escreveu, se referindo também à repórter Raquel Honorato.

Horas depois, a publicação foi apagada, mas isso não impediu que ela circulasse na rede e internautas fossem comentar o ocorrido. A jornalista respondeu a uma série de questionamentos na sua conta:

Questão de respeito. Apenas uma dica. Eu não gostaria que gargalhassem dando notícia da morte de alguém próximo a mim, escreveu em outro momento.

Um seguidor chegou a escreveu uma crítica construtiva que teve bastante repercussão:

Querida, se você entende tanto e ensina tanto para jornalistas, pegasse um telefone e ligasse para a Maju. Crítica pública me soa como desrespeito e/ou despeito, não acrescenta nada. Você focou tanto na experiência que parece ter deixado a ética de lado. Abraços.

Para ele, Carla respondeu:

O que você chama de crítica, foi na verdade uma dica. Mas peço desculpas se levei a essa interpretação.

Em outras mensagens Vilhena comentou que já errou muito, e consequentemente foi muito criticada, mas com isso também vem o aprendizado, e foi isso que ela tentou passar com a mensagem.

Eu ouvi muitas críticas durante minha carreira inteira, e aproveitei para aprender. Hoje é diferente. Sou apresentadora desde os tempos do telex. Se eu não puder comentar o que vejo na TV, isso não valeu de nada. Quanto a telefonar e falar com os profissionais de uma emissora, deixa isso pro chefe dela. Eu só dou dicas.

Mais tarde, Carla voltou à rede para se retratar:

Cometi um erro de avaliação. O que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a Maju Coutinho. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E à Maju, desejo mais sucesso.