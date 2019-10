Após separação, Drika e André Marinho viajam juntos para os Estados Unidos

29/10/2019 | 09:11



Drika e André Marinho estão fazendo uma viagem com os filhos. Após ser eliminada de A Fazenda 11, a dançarina já tinha declarado que o ex-marido tinha intenções de reatar o casamento. Os dois participaram do Power Couple Brasil e, logo após o fim do programa, ela descobriu que era traída pelo companheiro e rompeu o casamento. Porém, após Drika sair do reality apresentado por Marcos Mion, parece que André está alcançando seus objetivos.

Os dois estão viajando juntos pelos Estados Unidos, na companhia dos filhos e de outras celebridades que participaram do Power Couple junto com eles. Drika e André ainda não falaram se reataram o casamento oficialmente.

Mas uma coisa é certa, eles estão registrando todos os momentos da viagem e parecem estar bem felizes.