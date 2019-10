Após teste de DNA, Anitta confirma ter irmão mais velho e declara: - Eu tô radiante!

23/10/2019 | 16:11



Recentemente surgiu a história indicando que Anitta teria um meio-irmão mais velho! Pois é, Mauro Machado, o pai de Anitta, mais conhecido nas redes sociais como Painitto, descobriu agora por meio de um teste de DNA que é realmente pai de Felipe Terra, de 31 anos de idade!

E por meio do Stories, a própria Anitta se pronunciou sobre o assunto e declarou estar muito feliz com a família crescendo:

- Tô super feliz, na verdade, desde que saiu a notícia e eu fui atrás. Na verdade, a jornalista que deu, a Fábia [Oliveira, do O Dia] foi bem respeitosa, não publicou nome, nem nada. Ela me passou o Instagram dele, porque eu vi muita gente falando: Ah, buscaram por interesse, rica é a Anitta, não é o pai. Gente, ninguém buscou a gente. Eu que quando vi a notícia no jornal fiquei super feliz com a possibilidade, vocês sabem que eu amo família. E fui atrás de saber quem era. E a Fábia me passou o contato, embora ela não tenha colocado na matéria, ela sabia quem era, mas ela não colocou por respeito, para esperar o resultado do exame. Agradeço muito ao respeito que ela teve com a gente.

Ela continua:

- Eu fui atrás dele e o que acontece é o seguinte. A mãe dele e o meu pai perderam o contato. Ela viu o meu pai na televisão comigo, alguns anos atrás, comentou com o meu novo irmão que aquele era o nosso pai. E ele não procurou a gente justamente porque ele tinha medo da gente achar que ele estava atrás de dinheiro, que ele estava com interesse, como muita gente que ficou comentando por aí, disse, explicando que Felipe só aceitou o contato quando Anitta mandou mensagem, empolgada, falando que queria ter um irmão.

A cantora ainda dá mais detalhes:

- E eles já se conheceram, o resultado saiu hoje. Ele é realmente o meu irmão! Eu tenho uma sobrinha! Eu tô super feliz, o meu irmão é mara, mesmo antes de sair o resultado do exame eu estava conversando com ele todos os dias, só da felicidade, da possibilidade de eu ter esse irmão. Sempre foi o meu sonho ter mais um irmão.

Em seguida, pediu respeito e prometeu que, aos poucos, eles vão mostrando esse novo lado da família:

- Eu tô radiante! (...) Eu ainda não conheci porque eu ainda não tive agenda, né? Porque eu ainda não parei no Rio [de Janeiro]. Mas assim que eu pisar no Rio... eu tenho uma sobrinha e a sobrinha é a minha cara, meu Deus! Meu irmão é a cara do meu pai, nem precisava de DNA na minha opinião, mas...

Legal, né?