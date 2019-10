Nicki Minaj está oficialmente casada com rapper acusado de abuso e homicídio culposo

22/10/2019 | 10:11



Nicki Minaj surpreendeu seus fãs aos anunciar sua aposentadoria na carreira, e que pretendia começar uma família em breve.E parece que a cantora já deu um novo passo nesse plano, e agora está oficialmente casada com o rapper Kenneth Zoo Petty.

Minaj anunciou a notícia na madrugada desta terça-feira (22), em um vídeo postado em seu Instagram mostrando canecas de casal escrito Senhor e Senhora e um boné com os dizeres noiva e noivo. Na legenda, aproveitou para contar como ficou seu novo nome, Onika Tanya Maraj-Petty, com uma data ao lado, dando a entender que se casaram no dia 21 de outubro de 2019.

Além da confirmação via Instagram, para não deixar dúvidas, Nicki também mudou seu nome no Twitter, que agora está registrado como Mrs. Petty, o sobrenome do marido.

Os internautas estarem comemoraram bastante a novidade de Nicki nas redes sociais, no entanto, nem sempre foi assim. Desde que assumiram o namoro em dezembro de 2018, internautas foram pesquisar mais sobre o rapper e descobriram que o mesmo foi condenado por abuso sexual e foi preso por homicídio culposo em 2000, quando tinha 15 anos de idade. Ainda assim, segundo a People, Minaj parece não se importar com as acusações que aconteceram tempos atrás e até chegou a comentar sobre o ocorrido em um comentário do Instagram:

Ele tinha 15 anos, e ela [a mulher que acusou Petty de abuso] tinha 16... e eles tinham um relacionamento. Mas a internet pode surtar. Vocês não podem me dizer o que fazer da minha vida, escreveu.