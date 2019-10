Anitta está com data marcada para encontrar seu suposto novo irmão

18/10/2019 | 18:11



Anitta está vivendo mais uma novela em sua vida. Isso mesmo, como você já viu aqui no ESTRELANDO, a cantora está para encontrar o seu mais novo irmão, fruto do relacionamento de Painitto fora do casamento que ele tinha com a mãe da funkeira.

Pois bem, Anitta já tem uma data marcada para encontrar esse seu suposto irmão e pode ser no próximo sábado, dia 19, durante o show das Poderosinhas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A funkeira acabou descobrindo que a sua suposta sobrinha é muito fã de suas músicas e seu trabalho.

De acordo com informações publicadas na coluna da Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a poderosa está gostando da possibilidade de poder aumentar a sua família e comentou:

Estou muito feliz se isso for real. Eu sempre quis ter mais um irmão, porque amo muito o meu... Já chorei e tudo aqui com a possibilidade!