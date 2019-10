Após tempestade de raios em jatinho particular, Kate Middleton sofreu com turbulências e admite: - Foi realmente uma aventura

18/10/2019 | 11:11



Kate Middleton e príncipe William tomaram um susto e tanto na última quinta-feira, dia 17, enquanto viajavam no jatinho particular. A viagem, que era de Lahore para Islamabad, capital do Paquistão, era para ter durado apenas 25 minutos, mas a aeronave ficou no ar por duas horas, por causa de uma tempestade de raios. O piloto havia tentado, sem sucesso, aterrissar em dois aeroportos diferentes, antes de desistir e voltar para Lahore.

Agora, segundo informações do Daily Mail, o casal finalmente conseguiu voltar para Islamabad e chegou por volta do meio-dia do horário local. Ao participarem de um novo e último evento, dessa vez visitando um centro de cães que ajudam o exército paquistanês, Kate se pronunciou sobre os momentos de tensão que passou ao lado do marido durante a viagem, admitindo que sofreu um pouco com as turbulências, mas que gostou da aventura:

- Eu acho que foi realmente uma aventura, de verdade, estava bem turbulento lá em cima. Mas a RAF cuidou da gente [Força Aérea Real], que fez um ótimo trabalho colocando tudo em ordem e nos levando para casa em segurança, por isso somos muito gratos a eles.

Após esse último evento, e uma turnê complexa, ambos embarcaram de volta para a Inglaterra.