Caciques veem com receio caso Avamileno

Raphael Rocha



16/10/2019 | 07:00



A saída de João Avamileno do PT preocupou lideranças nacionais do partido. Sindicalista, Avamileno foi um dos fundadores da legenda em Santo André. Passou pela Câmara, foi deputado, eleito vice-prefeito, herdou cadeira de prefeito e foi reeleito como chefe do Executivo. É respeitado, principalmente pela velha guarda do petismo. Tanto que, na segunda-feira, o vereador paulistano e ex-senador Eduardo Suplicy (PT) ligou para Avamileno na tentativa de demovê-lo da ideia de se desfiliar da legenda. Não teve sucesso. Mas mostra que caciques nacionais olham com atenção sobre os impactos de uma crise no PT andreense às vésperas do processo eleitoral. A avaliação é a de que o pleito já será difícil – a crise da imagem da agremiação ainda persiste –, mas que estremecimentos como esses colocam em xeque até mesmo a formação de uma bancada competitiva à Câmara.

BASTIDORES

Viaturas

A Prefeitura de São Bernardo renovou por 90 dias a cessão de até dez viaturas para reforçar a frota da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá. O acordo entre as partes foi firmado em agosto de 2018, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e pela então prefeita Alaíde Damo (MDB). A parceria prosseguiu mesmo com a troca no comando do Paço mauaense – Atila Jacomussi (PSB) recebeu aval judicial para retornar à cadeira.

Queda

Na Câmara de São Caetano, a possível saída de Nairo Ferreira do comando da AD São Caetano repercutiu bastante entre os vereadores. Na oposição, o que circulava era uma piada a respeito do vereador Chico Bento (PP). Ele, há algumas semanas, protocolou requerimento sugerindo a instalação de uma escola nas dependências da AD São Caetano. Curiosamente, depois da indicação, Nairo confeccionou documento se afastando do Azulão após 30 anos à frente do clube.

Nomeação

Ex-secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de São Bernardo, Rogério Capetinga está próximo de ser nomeado para o Ministério das Relações Exteriores, sob comando de Ernesto Araújo. Capetinga já está na Capital Federal, atuou como assessor na secretaria de relações exteriores da Câmara dos Deputados.