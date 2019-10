Manobrista perde controle e atropela clientes no Coco Bambu, em Sto.André

Raphael Rocha

Um manobrista do restaurante Coco Bambu, na Avenida Portugal, em Santo André, atropelou cinco pessoas e bateu com o carro em outros dois veículos, ferindo mais dois clientes, na noite de ontem. Nenhuma das vítimas corre risco de morte, conforme a polícia.

Policiais deslocados para atender a ocorrência não divulgaram nome do funcionário nem das pessoas atropeladas. Afirmaram que as vítimas foram deslocadas para alguns hospitais da cidade, como o Christóvão da Gama e o Brasil.

Testemunhas relataram que o manobrista dirigira uma Ford Ranger branca, quando se aproximava do restaurante, localizado na altura do número 1.300 da Avenida Portugal, no Centro. O estabelecimento, inaugurado em dezembro de 2018, é considerado de alto padrão.

Neste momento, ele teria perdido o controle do carro e atingido cinco pessoas que aguardavam pelos carros na área de vallet e outros dois veículos – um Nissan Sentra e um Peugeot 308. Das seis vítimas socorridas, duas estavam no Nissan Sentra. Houve bloqueio total da Avenida Portugal.

O Corpo de Bombeiros informou que, das sete vítimas, uma teve fratura no braço e outra teve trauma na região lombar. O estado de saúde das demais não foi divulgado até o fechamento desta edição.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de Santo André.