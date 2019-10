[USAR ESTE] Com 37 semanas de gestação, Tatá Werneck é internada para dar à luz primeira filha

08/10/2019 | 15:11



Grávida de 37 semanas, Tatá Werneck pode dar à luz a qualquer momento! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a apresentadora já está internada em um dos quartos da Casa de Saúde São José, na região de Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Tatá já falou anteriormente que pretende ter um parto normal. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti, ainda não tem um nome definido.

Tatá sofreu de hiperêmese gravídica por grande parte de sua gestação, tendo enjoos fortes e outros sintomas que causam mal estar. Esta é a primeira filha da artista, de 36 anos de idade.

A apresentadora tinha dito que o parto estava previsto para o final de outubro ou começo de novembro. Entretanto, parece que a nenénzinha já quer vir para o colo dos pais, né?