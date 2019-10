05/10/2019 | 11:11



Isis Valverde foi uma das poucas famosas que curtiram o Rock in Rio na noite de sexta-feira, dia 4. A atriz esteve acompanhada do marido, com quem trocou chamegos, e da mãe, na noite repleta de rock e metal.

Ela revelou que sua mãe sim é a verdadeira roqueira:

- Gosto de rock, mas a verdadeira roqueira está ali, olha, a minha mãe. Colocava para eu ouvir quando criança. Vim curtir Iron Maiden.

Isis, é claro, não levou o primogênito, Rael, para o festival, mas assumiu:

- Dá uma saudade quando a gente sai de casa!

E contou ainda o que o filho, que vai completar um ano em novembro, ouve:

- Não canto uma canção de ninar, mas ponho música clássica, ele fica calminho, principalmente na hora do banho.