Ramalhão junta os cacos depois de revés no clássico regional

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/10/2019 | 07:00



O dia seguinte à goleada por 4 a 0 sofrida para o São Caetano – a maior da história do clássico, que começou a ser disputado em 1993 – foi de ressaca no Santo André. O técnico José Carlos Palhavan e os jogadores buscavam razões para a péssima atuação da equipe, que foi facilmente envolvida e não conseguiu articular jogadas que colocassem em risco a supremacia do Azulão.



Um dos problemas detectados é justamente a falta de criatividade ofensiva. E isso não vem de hoje. O Ramalhão não marca um gol há quatro partidas e somada toda a Copa Paulista foram apenas 11 bolas na rede em 18 compromissos – média de 0,6 tento por jogo.



O estrago da goleada só não foi maior porque a sensação no clube é que esse time, formado por jogadores da base, reforçado por outros vinculados ao clube e que já estouraram a idade e atletas emprestados sem custo ou de empresários, foi até longe demais.



O problema é que a Copa Paulista é considerada vitrine importante para os jogadores que sonham em seguir no elenco para a elite do Campeonato Paulista de 2020 ou então encontrar espaço em outras equipes. Se o time vai mal, consequentemente a parte individual também é afetada.



Na quarta-feira, além de torcedores, muitos treinadores e empresários estavam no Anacleto Campanella. Entre eles Paulo Roberto. O técnico, que já trabalhou no Santo André, era o principal nome da diretoria para o Paulistão, mas no meio da negociação acabou aceitando proposta da Inter de Limeira. Ficou poucos dias trabalhando no Leão e agora está de novo no mercado. Não seria surpresa nenhuma se ele pintasse no Ramalhão, que está procurando treinador.



A diretoria, no entanto, não vai fechar nada enquanto discute parceria com o empresário Saul Klein, ex-acionista da Casas Bahia e que por muitos anos financiou o São Caetano. O acordo está em fase embrionária, não existe nada concreto, mas reuniões estão acontecendo. Até lá, o torcedor terá de se contentar em sofrer com o time na Copa Paulista.