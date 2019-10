Os que estão ou não no Cemitério de Vila Euclides

Ademir Medici



“Roberto Gabriel Ceola trabalhou no Mercado Municipal de São Bernardo até os 14 anos. Foi bancário do Bandeirantes até os 18. E foi ajudar o pai, Romildo, em serviços no Cemitério Museu de Vila Euclides.”

Cf. Memória, Semana São Bernardo, 2-9-2019.

Marisa Prado, a grande atriz do cinema brasileiro revelada nos estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, contratou a construção do túmulo da sua família no Cemitério Museu de Vila Euclides, mas, ao que tudo indica, não está ali sepultada.

A constatação foi feita na última semana por Roberto Ceola, que, ao lado do pai, trabalhou, entre os anos 1960 e 1970, de projetistas e construtores de túmulos naquele que é o mais antigo cemitério do Grande ABC, ao lado do Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba, ambos formados a partir da segunda metade do século XIX.

No túmulo da família Costenaro, do sobrenome real de Marisa Prado, que se chamava Olga Costenaro, jazem vários antepassados, mas ela deve estar sepultada em Cairo, onde residia quando do falecimento, em 1982.

Antes da Vera Cruz, Marisa Prado trabalhou de aprendiz e tecelã na Tecelagem Aida, de São Bernardo (1945 a 1949), conforme registro da antiga firma que é guardado pelo pesquisador Vicente D’Angelo.

Revelada atriz, Marisa Prado fez vários filmes, entre os quais <CF160>O Candinho</CF>, com Mazzaropi, e o premiado O Cangaceiro. Já famosa, escolheu terreno e o modelo do túmulo da família no Cemitério de Vila Euclides. Casada, deixou o Brasil. Vinha em visitas aos familiares e trocava correspondência com os mesmos. Pelo menos uma dessas cartas é guardada pela Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura de São Bernardo.

Na visita que Memória fez ao Cemitério de Vila Euclides fomos acompanhados de Roberto Ceola e Vicente D’Angelo, em levantamento que aos poucos serão mostrados.

