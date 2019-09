Operação da GCM aprende veículo e dispersa festa irregular com 1.000 pessoas

Do Dgabc.com.br



23/09/2019 | 16:50



Neste fim de semana, durante a Operação Casa em Ordem, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema aprendeu um veículo e dispersou cerca de 1.000 pessoas que participavam de uma festa irregular na região das ruas Raul Seixas, Serra de Pirineus, Itália e Guarani ocupando a via pública e causando transtorno aos moradores do entorno e ao trânsito. Além disso, bares foram notificados, paredões de som apreendidos, carros e motos vistoriados e pessoas revistadas.

A Operação Casa em Ordem é realizada por guardas civis municipais e policiais militares e civis que trabalham nos finais de semana atendendo as reclamações da população relacionadas à emissão de sons e ruídos por automóveis. A Guarda Ambiental reforçou a operação e fiscalizou também à emissão de sons de outras naturezas, como caixas de som em comércios.

“Com objetivo de aumentar a percepção de segurança, mais uma Operação Casa em Ordem foi realizada neste final de semana com desfecho positivo. Certamente, centenas de famílias conseguiram descansar com a tranquilidade que merecem”, comentou o secretário da Defesa Social, Paulo Alexandre Fagundes, que atuou nas ações.

A realização de pancadões (festas de rua irregulares com carros com som alto) no município não é permitida e a ação é combatida permanentemente. Conforme a Lei 2135/02, é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público e da vizinhança com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos de intensidade estabelecidos nesta Lei.

Serviço



Denúncias

Tels.: 0800-770-5559, 4044-0249 ou 153

Por e-mail – diademalegal@diadema.sp.gov.br, gcm@diadema.sp.gov.br

Pessoalmente na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira