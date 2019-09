Dalton Vigh e Otávio Martins participam de roda de conversa

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



24/09/2019 | 07:00





O projeto Encontro com Espectadores, do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), em São Paulo, tem como convidado esta semana o ator Dalton Vigh, que será acompanhado pelo diretor Otávio Martins. Eles se encontram com o público no domingo, a partir das 15h. A mediação do encontro será feita pela crítica de teatro Beth Néspoli.

<EM>Vigh e Martins trabalham juntos no espetáculo teatral Caros Ouvintes, em cartaz na Capital paulista no Teatro Renaissance. A obra, ambientada na década de 1960, conta da despedida de um famoso elenco de radionovelas em seu último programa, quando os aparelhos de TV começaram a tomar conta das residências das pessoas.

<EM>Os convidados aproveitarão para perguntar sobre comédia e, é claro, seus bastidores. A entrada é gratuita e os bilhetes devem ser retirados no local uma hora antes do início do evento.