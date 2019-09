Tite convoca para amistosos com dupla do Grande ABC

Dérek Bittencourt



21/09/2019 | 07:00



O técnico Tite convocou na manhã de ontem a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria, dias 10 e 13 de outubro. E entre as novidades da lista, dois atletas ligados ao Grande ABC: o meia Matheus Henrique, do Grêmio (que tem metade dos direitos econômicos presos ao São Caetano) e o atacante Gabigol, do Flamengo (nascido em São Bernardo).

Outras duas caras novas são o goleiro Santos, campeão da Copa do Brasil com o Athletico-PR, e o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madri, da Espanha. Nas demais posições, Tite manteve a coerência da última convocação, para os amistosos contra Colômbia e Peru, há duas semanas.

“Eu vi manifestação do Gabriel Barbosa de quanto teria de orgulho estar na Seleção Brasileira. Agora é o período de preparação, agora vai chegar período de Eliminatórias, Copa do Mundo e Copa América. Para formar essa equipe final, tenho que oportunizar”, disse Tite.