Luxemburgo escala Rossi e Ribamar na frente e volta a colocar Pikachu na lateral

18/09/2019 | 19:31



A vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, sábado passado, fez o técnico Vanderlei Luxemburgo encontrar uma nova formação para o Vasco no primeiro jogo do returno do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 16 horas, diante do Athletico-PR, em São Januário. No treino desta quarta-feira, o treinador escalou Rossi e Ribamar, além de ter o retorno de Pikachu à lateral direita.

Fora da equipe por causa de uma cirurgia de apendicite, Rossi demonstrou em Santa Catarina que readquiriu a melhor forma. Ribamar, que chegou a treinar separado do grupo, foi o autor de um dos gols do triunfo na Arena Condá. Pikachu, um dos jogadores mais experientes do elenco, vai voltar a sua posição de origem, depois de cumprir suspensão.

Luxemburgo utilizou a seguinte formação titular na atividade desta quarta: Fernando Miguel; Pikachu, Henríquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Júnior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

Antes do treinamento coletivo, Luxemburgo orientou um exercício de pressão ao ataque adversário. Enquanto um time recebia a bola perto da linha de fundo e tinha de sair jogando até cruzar o meio de campo, o outro precisava marcar e tentar impedir a troca de passes.

Com 23 pontos, o Vasco está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Instável, o time vascaíno não consegue conquistar dois triunfos seguidos na competição desde o dia 13 de junho, quando superou o Ceará por 1 a 0, em São Januário, depois de ter batido o Internacional por 2 a 1, também em seu estádio. A chance de voltar a emplacar esta pequena sequência positiva virá neste próximo domingo, quando a equipe tentará aproveitar o fator campo novamente.