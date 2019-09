Do Dgabc.com.br



16/09/2019 | 21:47



Uma massa de ar seco continuará a influenciar o tempo nesta terça-feira (17) em todo o Grande ABC. O dia será de céu com poucas nuvens, e durante a tarde a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 25%. As temperaturas permanecem elevadas, com mínima prevista de 19ºC e máxima de 33°C. Não há previsão de chuva.

Existem chances bem pequenas de ocorrência de pancadas de chuva a partir de quarta-feira, mas caso ocorram serão rápidas e pontuais.