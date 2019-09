Policiais Militares do 6º BAEP prendem três foragidos da Justiça

Do Dgabc.com.br



12/09/2019 | 20:24



Policiais Militares do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram a prisão de três procurados pela Justiça nesta quarta-feira (11), sendo duas em São Bernardo e uma em Mauá.

Durante patrulhamento, equipe recebeu informações de que três indivíduos foragidos. De acordo com as informações recebidas, localizaram e abordaram duas pessoas em São Bernardo e ao consultar o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes constataram que ambos eram procurados. A dupla, que não teve identidade revelada, foi encaminhada para o 1º DP (Centro) do município.

Já o terceiro criminoso foi abordado em Mauá e durante consulta, também confirmaram que se tratava de fugitivo, conduzido ao 1º DP (Centr), onde permaneceu à disposição da Justiça.