Lulu Santos anuncia show ‘Pra Sempre’ em São Paulo

Miriam Gimenes



11/09/2019 | 07:24



O músico e técnico do The Voice Brasil Lulu Santos anunciou seu mais novo projeto, o disco e a turnê Pra Sempre. Também já colocou data para apresentação, que será realizada no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 31 de janeiro. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 60 no site www.ticket360.com.br.

O artista, que estará acompanhado de uma banda formada por músicos reconhecidos pela excelência técnica, lança agora um álbum e concerto todo dedicado ao amor. Este, aliás, um dos temas de maior destaque em sua vasta obra. “Volto para estrada com um show que defende as cores de um álbum feito para um amor em BH (se refere a seu marido, Clebson Teixeira) e que se chama Pra Sempre... Nada mais apropriado”, define Lulu.