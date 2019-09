Gilberto Gil esclarece ter chamado Xuxa de bruxa e apresentadora relembra críticas quando namorava com Pelé

03/09/2019 | 11:10



Xuxa Meneghel foi a primeira convidada de Gilberto Gil na segunda temporada do programa Amigos, Sons e Palavras, do Canal Brasil. No bate-papo, o apresentador da atração esclareceu para a loira sobre os versos da música Neve na Bahia, em que chama a chama de bruxa:

- Uma canção que eu fiz sobre você eu digo em determinado momento Xuxa bruxa, neve na Bahia. A bruxa é isso ai que a gente tava falando, essa sua capacidade que tem de seduzir, de enfeitiçar que sempre lhe acompanhou e esteve com você. Neve na Bahia é a referência a um fenômeno de um ponto de vista metateológico que é impossível de acontecer, mas que do ponto de vista cultura, espiritual aconteceu e tava acontecendo com você, disse Gil.

Durante a entrevista, o cantor questionou a eterna rainha dos baixinhos sobre como ela se sentia quando era bombardeada de críticas no início da carreira. Ela surpreendeu pela resposta ao citar o namoro com o rei Pelé:

- Recebi críticas de muitos lados por não estar preparada. Algumas eu até aceitei, entendi..outras eu não aceitava muito. Tinha aquele estereótipo de loira burra que está ali para tirar o proveito de alguma coisa ou o fato das pessoas não terem aceitado que eu me relacionei por seis anos com a pessoa mais pública do Brasil e do mundo que era o Pelé, dos meus 17 aos 23 anos.

Sasha, única filha da apresentadora, também foi assunto da conversa entre os artistas. Gil quis saber quando surgiu o desejo de ser mãe e a apresentadora explicou que não queria casar com Luciano Szafir, pai da estudante de moda, mas apenas se tornar mãe:

- Foi mais o meu relógio! Todo mundo me falava que depois de 35 anos não é bom ter filho. Eu tinha terminado meu relacionamento com o Pelé com 23 anos, fiquei uns dois anos sem namorar e depois fiquei com o Ayrton por dois anos e a gente separou. Ele morreu depois de um tempo e eu reencontrei o pai da Sasha, que eu já tinha tido um affairzinho. Aí eu resolvi ser mãe. Ele me falou que só se a gente casasse. Eu não tava querendo casar, queria ser mãe primeiro. Daí queria fazer inseminação artificial, fui para Los Angeles, mas tava namorando o Luciano e ele não achava certo isso. Dai numa conversa a gente resolveu sem casamento. A primeira vez que a gente fez relação sem camisinha eu engravidei. Era destino para a Sasha vir!

Xuxa também elogiou a herdeira:

- Ela veio meio que preparada para ser minha filha. Não tive muitos problemas, eram os normais da adolescência. Nunca foi uma coisa exagerada. Poderia ser, porque eu a mimei ela bem. Ela anda de metrô, faz a comidinha dela, ela vive sozinha. Ela dá valor ao dinheiro que ela tem, que ela ganha. Se preocupa em geral com o mundo que ela vive, não só o mundinho dela. Não errei como mãe, to bastante feliz com o resultado. Sei que ela veio prontinha, mais calminha.

E ainda fez uma revelação surpreendente sobre uma conversa das duas quando Sasha era bebê:

- Eu não concordo com essa ideia de morreu aqui acabou aqui. Acredito em outras vidas. Minha filha quando tinha 1 ano e 4 meses falava: quando você foi minha filha na outra vida, você morreu no mar né, você sabia. Eu acredito realmente que não para por aí. Eu tenho uma relação muito forte com Deus. Eu não acredito que saindo daqui ela acabou. Se existirem outras vidas, eu devo ter feito coisas muito boas para receber tudo o que eu tenho hoje.