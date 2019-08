Comparação de Dan Abranches, do Time Lulu, com Priscila Tossan no The Voice Brasil faz a web pirar

21/08/2019 | 10:11



A primeira noite de batalhas do The Voice Brasil 2019 deu mesmo o que falar. Além de Lulu Santos e Michel Teló já travarem uma batalha para ficarem com um dos candidatos de Iza com o recurso do Peguei, um dos candidatos do Time Lulu fez a web pirar. Isso porque ele foi comparado à Priscila Tossan, uma das candidatas mais polêmicas da última edição do programa, mas que acabou sendo eliminada antes da final.

Você lembra daquela cantora que levou a música O Sapo para o palco e gerou bafafá? Pois Michel Teló fez menção a ela ao parabenizar Dan Abranches na apresentação e fez com que muitos falassem sobre o ocorrido.

Uma internauta chegou a comentar:

Amo esse programa, está entre os melhores, só espero que o queridinho não vá cantar a música do sapo kkkkk.

Enquanto outros comemoraram:

Está a coisa mais linda!

E a sua torcida, como está?