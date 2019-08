‘Hyperdrive’ aposta em insanos desafios de carro

Luís Felipe Soares



21/08/2019 | 07:45



A velocidade acaba sendo detalhe do universo automotivo apresentado no programa Hyperdrive, que a Netflix disponibiliza a partir de hoje para seus assinantes. Acelerar os automóveis é somente parte do desafio proposto, com a atração ficando por conta de desafios insanos.

Na competição, pessoas diversas, como um entregador, uma estudante de direito, um construtor e uma modelo, são colocadas ao volante para mostrar habilidade em derrapagens, desvio de obstáculos e pular de uma ponte. Tudo é realizado dentro de arena especial.

A produção executiva é assinada pela atriz Charlize Theron (Velozes & Furiosos 8), participando de episódios ao mostrar o cotidiano dos participantes.<TL>