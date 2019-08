Bolsonaro entrega medalha para quem contribuiu com o setor do transporte

15/08/2019 | 17:12



O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira, 15, da cerimônia de entrega da Medalha Mérito Mauá, destinada àqueles que tenham "contribuído para o desenvolvimento e progresso do Setor Transporte". Entre os homenageados estão 14 ministros do governo, como Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

O evento ocorre no Clube Naval, em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aparece na lista de agraciados, que inclui ainda outros quatro ministros da Corte. No Legislativo, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebem a honraria, junto a outros parlamentares.

Todos os líderes do governo foram incluídos: no Congresso, Joice Hasselman (PSL-SP), na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), e no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). Instituída em 1965, a Medalha do Mérito Mauá foi extinta no governo do então presidente Fernando Collor e restabelecida em 1999, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso.