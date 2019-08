Bianca Bin não tem contrato renovado com a Globo

15/08/2019 | 16:54



O contrato da atriz Bianca Bin com a TV Globo não foi renovado, confirmou a assessoria da emissora ao E+ (seção especial de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo) nesta quinta-feira, 15. A decisão teria sido tomada em comum acordo por ambas as partes desde que o acordo teria chegado ao fim, no último mês de maio.

O trabalho mais recente de Bianca Bin na emissora foi em O Outro Lado do Paraíso, novela encerrada em maio de 2018, vivendo a protagonista Clara. Em 2019, foi possível assisti-la no Vale A Pena Ver de Novo, durante as reprises da novela Cordel Encantado, exibida originalmente em 2011.

Apesar de deixar de fazer parte de seu quadro "fixo" de artistas, a Globo ressalta que novos trabalhos com a atriz podem surgir futuramente.

Bianca Bin também esteve presente na festa de inauguração dos novos estúdios Globo realizada no último dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria da atriz, Bianca Bin optou "por não continuar em formato de contrato longo para poder fazer outros trabalhos como cinema e teatro". A escolha se deu por "direcionamento da carreira" e serve "para deixar a imagem descansar, além de proporcionar novos desafios".