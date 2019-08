Estrangeiro diminui posição 'comprada' em taxa de juro após Copom 'dovish'

05/08/2019 | 11:17



Os investidores estrangeiros diminuíram por dois dias seguidos as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) após o tom 'dovish' (mais leve) do comunicado da reunião do Copom de quarta-feira, 31 de julho, na qual a Selic foi cortada de 6,50% para 6,00% ao ano. Essas posições passaram diminuíram de 2.014.307 na quarta-feira, para 1.665.493 na quinta-feira e 1.606.368 contratos em aberto na sexta-feira, 2, segundo dados da B3.

Já os investidores locais reduziram as posições líquidas vendidas em taxa, o que reflete aposta em queda de juro, de 279.991 para 3.783.878 contratos em aberto de quinta para sexta-feira, de 4.063.869. Na quinta-feira essas posições tinham diminuído de 4.217.610 para 4.063.869 contratos em aberto.

Na contraparte, os bancos reduziram a posição líquida tomada para 2.048.233 contratos em aberto, de 2.268.953 anteriormente, uma redução de 220.720 contratos. Na quarta-feira, a posição era de 2.094.488 contratos em aberto.