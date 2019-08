Com metas bem distintas, Timão e Verdão buscam tranquilidade

Anderson Fattori

04/08/2019



Corinthians contra Palmeiras é duelo à parte do Campeonato Brasileiro. Por mais que tenham muitas coisas em jogo, como a consolidação do bom momento por parte do Timão e a luta pela liderança no Verdão, os clubes querem a vitória para conquistar tranquilidade. Só um terá esse direito; ao outro recairá desconfiança, o que torna especial o encontro de hoje, marcado para às 19h, na Arena, em Itaquera.

E o clima já começou quente ontem após torcedores protestarem em frente ao centro de treinamento do Verdão. A maior crítica era para o técnico Felipão. Outros afirmaram que o ‘clássico vale vida.’

O Corinthians também tratou de acirrar a rivalidade ao divulgar que a vitória o faria ficar em vantagem no retrospecto pela primeira vez em 50 anos. Pelas contas são 360 clássicos, com 127 vitórias para cada lado e 106 empates. Já o Palmeiras considera que teve dez jogos a mais e que venceu 131 vezes, ante 129 do rival, com 110 empates. A diferença é a contabilidade de alguns amistosos.

Os treinadores devem escalar o que têm de melhor. No Corinthians, Fábio Carille poupou jogadores na vitória contra o Montevideo Wanderers, quinta-feira, no Uruguai, e teve surpresas, como as boas atuações de Matheus Jesus e Ramiro, que entram na briga para serem titulares. O primeiro pode ficar com o lugar de Júnior Urso, já Ramiro vai abrir passagem para Pedrinho, que vive uma das melhores fases.

Do outro lado, Felipão dificilmente terá o colombiano Borja, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo. Ele deve apostar em Deyverson. Com vasto elenco, o treinador parece em dúvida sobre quem ficará encarregado pela armação das jogadas. Raphael Veiga e Gustavo Scarpa são os favoritos e Zé Rafael corre por fora. Willian deve ser mantido no ataque ao lado de Dudu.