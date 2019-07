Junior Lima revela que aconselharia o filho a não seguir com a carreira artística: - Sei das dores

30/07/2019 | 19:10



Junior Lima falou abertamente sobre a possibilidade do filho, Otto, seguir com a carreira artística. Em um vídeo do canal Pipocando Música, o cantor foi sincero ao dizer que aconselharia o pequeno, que hoje tem um ano e dez meses de idade, a não ingressar nesse ramo - pelo menos não durante a sua infância.

- Eu acho que se ele conseguir viver de arte, ele vai ser um super felizardo. Hoje em dia, na forma de educar e criar ele, eu me preocupo muito em formar um ser humano criativo. Quero dar para ele a possibilidade de trabalhar com criação. [Sobre fazer um canal no YouTube, por exemplo] Eu o aconselharia a não fazer. Eu sei das alegrias, mas sei das dores. Se eu puder poupá-lo das coisas que eu passei... Cada fase é uma fase. Quero que ele viva a infância, a adolescência e amadureça.

No Instagram, Junior ainda fez uma declaração linda sobre paternidade. Veja:

Sempre ouvi do meu pai que ele tinha necessidade de dizer o quanto me amava, talvez porque ele quisesse ter ouvido mais do pai dele... E hoje, sendo pai, sei o quanto isso foi importante pra mim e entendo mais ainda o poder do eu te amo. Permitir que meu filho tenha uma primeira infância grudado em mim, inundado de amor, faz com que no futuro ele se sinta uma pessoa mais segura e autônoma. Sou #HomemPra ser presença, colo e carinho no momento que ele quiser ou precisar. Sou #HomemPra dizer eu te amo. Nossos filhos não aprendem só com nossos discursos mas também com nossas ações... e o que eu tenho mostrado pra ele, é que homem pode sim (e deve) ser sensível e demonstrar todo o amor que sente. Dizer eu te amo transforma quem fala. Fortalece quem ouve.

