Com auxílio do VAR, São Paulo vence Fluminense nos acréscimos e sobe para o G-4

27/07/2019 | 21:15



Com um gol no último lance auxiliado pelo VAR, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste sábado, no Maracanã, e alcançou uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Reinaldo foi o herói da partida ao marcar os dois gols. Yony González descontou.

O time paulista foi a 21 pontos, na quarta colocação. O Fluminense permanece na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com nove pontos. A equipe carioca agora joga pela Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Peñarol por 2 a 1 fora de casa, o time tricolor tem o duelo de volta na terça-feira, no Maracanã.

Fora das competições mata-mata, o São Paulo teve o jogo com o Athletico-PR, que ocorreria no próximo final de semana, adiado porque o time paranaense estará no Japão para disputar a Copa Suruga. Na agenda da equipe paulista, o próximo jogo marcado será apenas em 10 de agosto contra o Santos, no Morumbi, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O técnico Cuca repetiu a escalação do São Paulo pela primeira vez após 16 jogos. Em campo, os mesmos jogadores que golearam a Chapecoense por 4 a 0. O Fluminense não chegou a um acordo com o adversário para esta partida e teve Nenê como desfalque.

Em campo, as equipes fizeram um duelo equilibrado no início. Os anfitriões tinham um pouco mais de posse de bola, mas ninguém conseguia chegar na meta adversária. O São Paulo abriu o placar graças a uma falha de Muriel. Reinaldo chutou da intermediária no meio do gol e o goleiro adversário se atrapalhou com o efeito e deixou a bola passar.

O Fluminense foi para cima e desperdiçou chance com Ganso antes de empatar. Aos 35, Allan levantou para Marcos Paulo, que deu belo toque de cobertura. A bola tocou na trave e na sobra Yony mandou para as redes.

Cuca percebeu que o São Paulo estava com menor ritmo e fez logo duas alterações no início do segundo tempo com as entradas de Everton e Toró nas vagas de Hernanes e Pato. O time paulista, no entanto, não conseguiu reagir na partida. O Fluminense manteve maior volume de jogo, mas também sem conseguir chegar ao gol.

A melhor chance na etapa final foi de Yony para o Fluminense. Ele subiu de cabeça no meio da área e acertou o travessão de Volpi. O São Paulo surpreendeu nos acréscimos. Everton cabeceou, a bola bateu na mão de Allan e o VAR foi consultado. Pênalti. Reinaldo cobrou e garantiu a vitória da equipe paulista.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 2 SÃO PAULO

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto, Yuri, Nino (Pablo Dyego) e Caio Henrique; Allan, Daniel (Guilherme) e Ganso (Léo Arthur), Marcos Paulo, Yony González e Pedro. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Igor Gomes), Tchê Tchê e Hernanes (Everton); Antony, Alexandre Pato (Toró) e Raniel. Técnico: Cuca.

GOLS - Reinaldo, aos 19, e Yony González, aos 35 minutos do primeiro tempo. Reinaldo (pênalti), aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arboleda, Hernanes e Everton.

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

RENDA - R$ 644.375,00.

PÚBLICO - 20.011 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).