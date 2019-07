Selton Mello revela que já ficou com Tatá Werneck

27/07/2019 | 12:10



Tudo o que é bom dura pouco e a nova temporada do Lady Night está chegando ao fim! Tatá Werneck comandou o programa com um barrigão de grávida e já revelou mais de uma vez que foi difícil fazer seu trabalho com o mal estar e todas as dificuldades da gravidez. Mesmo assim, ela não deixou de receber convidados ilustres, como Chay Suede, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga. Para fechar com chave de ouro, Selton Mello foi o entrevistado pela humorista e o ator ainda fez revelações quentes - e o programa vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 29:

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Tatá e Selton contaram que eles já ficaram!

- A gente não desenvolveu, né? É que o caminho já estava todo traçado para o Rafa Vitti, disse Selton.

A apresentadora, que não deixa passar nada, logo soltou uma resposta:

- Mas eu queria desviar esse caminho. Eu diria que a vida poderia ser diferente.

Será que ela estava falando sério ou brincando? Com a Tatá nunca dá para saber!

Além disso, o ator que irá ao ar na novela Nos Tempos do Imperador, que ocupará o horário das seis na Globo, fez uma entrevista com ele mesmo e contou que é fão do Tiririca. Quem diria! E além de tudo isso, ao contrário do que a apresentadora costuma falar, meu programa minhas regras, Selton quebrou o roteiro e pediu para participar de um quadro antigo, o Fala Junto. Para ver tudo isso é preciso esperar até o último episódio de Lady Night ir ao ar no Multishow na próxima segunda-feira, dia 29.