Sasha Meneghel e José Loreto? Os dois estariam se conhecendo melhor, segundo colunista

26/07/2019 | 16:11



A colunista Fábia Oliveira trouxe uma informação sobre um casal, digamos, improvável. Em sua estreia no Fofocalizando, na sexta-feira, dia 26, ela afirmou que Sasha Meneghel e José Loreto estariam se conhecendo melhor.

No último sábado, dia 20, eles teriam sido vistos juntos, e Sasha estaria agarrada com o ator, na garupa da moto dele - deixando o condomínio onde Xuxa Meneghel mora, no Rio de Janeiro.

Além disso, Loreto foi a Nova York, onde Sasha atualmente mora, em junho!

Será que vai dar namoro?

Sasha completa 21 anos de idade dia 28 de julho, e, ainda segundo Fábia, Loreto não está na lista de convidados da festa dela, que deve acontecer em Fernando de Noronha.

Sasha está solteira desde o término de seu namoro com Bruno Montaleone. Já a separação de José Loreto e Débora Nascimento foi acompanhada pelo Brasil inteiro.