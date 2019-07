Fábio Porchat reflete sobre bullying

25/07/2019 | 10:11



Fábio Porchat faz parte da nova geração de comediantes que está cada dia mais forte no Brasil. Além de fazer graça das situações rotineiras do dia a dia, o ator também se tornou apresentador e em breve vai estrear seu novo programa no GNT, Que História é Essa, Porchat?, que vai ao ar pela primeira vez no dia 6 de agosto. Por conta disso, Porchat esteve no programa Conversa com Bial na última quarta-feira, dia 24, e contou que na atração vai ouvir anônimos e famosos.

- Eu adoro contar e ouvir histórias. No fundo, todo mundo tem uma história boa para contar e comecei a perceber que famosos e anônimos têm histórias ótimas, interessantíssimas. Vale qualquer história. Pode ser triste, de assalto, de roubo, de perdi meu filho.

Mas o que chamou mesmo a atenção no bate-papo foi a reflexão que Porchat fez sobre a época em que sofria bullying:

- Sempre sofri muito bullying de viadinho. Até hoje. Mas, quando você é criança, é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Depois de adulto, eu entendi que ser chamado de gay não é problema porque não é problema de caráter. Quando chamam de ladrão, de safado, aí que é problema.

O humorista ainda admitiu que foi machista no passado, mas garantiu que hoje tem consciência do que usa em suas piadas.

- É muito importante que as coisas mudem, que tenha representatividade, que a gente perceba que acabou. Sempre fiz todo o tipo de brincadeira, que provavelmente machucou muitas pessoas, como também fui machucado. Mas hoje as coisas estão mudando.

Aliás, antes de se tornar apresentador, Porchat procurou grandes nomes para buscar conselhos, como ele mesmo revelou:

- Quando eu fui começar o talk-show, liguei para algumas pessoas. Falei com a Marília Gabriela, Luciano Huck, Jô Soares, Luciana Gimenez para entender como que era. Foi muito bacana porque todos me receberam muito bem. A Marília Gabriela falou uma das coisas mais incríveis: ela botava no programa dela o convidado para sentar em uma cadeira ruim. Para ele ficar desconfortável e em nenhum momento tranquilizar, para ficar incômodo, tirar da zona de conforto.

No entanto, o comediante ainda revelou que possui um grande problema: esquecer o nome dos convidados.

- Deixo anotado grande na minha mesa. Às vezes, eu esquecia quem estava entrevistando no meio da entrevista. Eu sabia quem era a pessoa, mas não o nome.

Quem nunca, né?