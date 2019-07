Do Dgabc.com.br



24/07/2019 | 12:06



A polícia deteve, nesta terça-feira (23), por volta das 13h10, um homem com carga roubada de cosméticos na Vila Luzita, em Santo André. O caso foi registrado no 6º DP.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento. Os policiais notaram que o indivíduo tentou fugir ao notar a aproximação deles. Questionado, alegou que tomava conta de um barraco contendo algumas mercadorias que haviam sido roubadas horas antes e que ganharia R$ 50.

Os objetos foram encontrados e o contato com o representante da empresa, bem como com a vítima, foi feito. Eles compareceram no Distrito Policial e apresentaram as devidas notas fiscais da mercadoria avaliada em R$ 8,500.