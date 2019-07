Ao cuidar da filha, Rodrigo Santoro já foi confundido com babá: - Parece que a obrigação é da mãe

23/07/2019 | 16:10



Capa e recheio da edição de julho da revista GQ, Rodrigo Santoro não só participou de um lindo ensaio fotográfico, como também abriu o jogo sobre sua carreira e sua vida em casa.

Casado com Mel Fronckowiak, o astro é papai de Nina, de dois aninhos de idade. Ambos, então, viajam bastante por causa de compromissos ao redor do mundo. Por causa disso, ele relata um caso curioso: ele já foi confundido com babá na cidade de Valência, na Espanha:

- A Mel estava trabalhando e eu fiquei cuidado da Nina. Estávamos passeando e encontramos um grupo de brasileiros na rua. Eles vieram conversar comigo e um rapaz falou: Ah, que legal, você está de babá. Isso me fez parar para pensar. Achei curioso porque parece que a obrigação é da mãe e eu estava ali só quebrando um galho. Na verdade, estava onde deveria estar, cuidando da minha própria filha.

Além disso, ele afirma que está sempre tentando ser o melhor pai possível no que diz respeito à educação de Nina:

- Eu sei, educar é um termo amplo, mas extremamente fundamental. É a alma de tudo. Por isso pesquiso constantemente. Prezo muito o estudo e estou sempre me educando também.