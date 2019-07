João Gomes, Felipe Lima, Leonardo de Deus e Luiz Altamir vão à semi no Mundial

23/07/2019 | 00:13



A natação brasileira classificou quatro representantes para as semifinais do Mundial de Esportes Aquáticos nas eliminatórias realizadas no fim da noite desta segunda-feira (pelo horário de Brasília). João Gomes e Felipe Lima passaram de fase nos 50 metros peito, assim como Leonardo de Deus e Luiz Altamir nos 200m borboleta. Já Guilherme Costa foi eliminado nos 800m livre.

Competindo em baterias diferentes, João Gomes e Felipe Lima venceram com o mesmo tempo - 26s73. O resultado deixou ambos com a segunda melhor marca das eliminatórias, ainda que bem atrás do mais rápido, o britânico Adam Peaty, com 26s28. As semifinais estão agendadas para terça-feira, com a disputa pelas medalhas ocorrendo no dia seguinte.

Já nos 200m borboleta, Leonardo de Deus se classificou às semifinais na quarta posição, com a marca de 1min56s05. Já Luiz Altamir foi o 13º, com 1min57s08. O húngaro Kristof Milak foi o mais rápido do qualificatório, com 1min54s19.

Já nos 800m livre, Guilherme fez apenas a 21ª marca das eliminatórias, com 7min58s67, não conseguindo avançar à final. O melhor desempenho foi do italiano Gregorio Paltrinieri, com 7min45s70.

LEDECKY - A estrela norte-americana Katie Ledecky não teve condições de participar nesta segunda-feira das eliminatórias dos 200m livre no Mundial, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul, por estar doente. Além disso, pelo mesmo motivo, não participará da final dos 1.500m livre, para a qual havia avançado na primeira posição.