Alvo de protesto, Diego entra em conflito com torcedores do Fla em aeroporto

20/07/2019 | 17:53



O Flamengo volta viver dias de tensão depois de ser eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil. Neste sábado, uma confusão marcou o embarque da equipe carioca para o confronto de domingo com Corinthians, às 16h, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações do site Flapress, cerca de 30 torcedores compareceram ao aeroporto do Galeão para cobrar o time rubro-negro após o revés diante do clube paranaense. O principal alvo dos protestos foi o meio-campista Diego, que desperdiçou sua cobrança na decisão por pênaltis na última quarta-feira, no Maracanã.

Na chegada do ônibus da delegação flamenguista, os torcedores pediram para falar com o camisa 10, que também é capitão da equipe comandada por Jorge Jesus. Coube ao técnico português acalmar os ânimos dos fanáticos, que entoavam gritos de ordem.

"Não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição", cobravam. "Ô, ô, ô, ô, quero de volta meu Flamengo vencedor" e "não é mole, não, a Libertadores já virou obrigação" também foram parte do repertório.

Ao notarem que os jogadores não saíam do ônibus, os torcedores cantaram: "Não é mole, não, estão se cagando dentro do busão". Foi aí que Jorge Jesus interveio: o comandante teria pedido para os torcedores não intimidarem nem agredirem os jogadores.

O português também teria sido aplaudido pela iniciativa. Em seguida, os seguranças do clube e do aeroporto fizeram uma espécie de cordão de isolamento para os atletas. De toda forma, o clima seguiu tenso. No caminho para o embarque, Diego chegou a responder, o que causou mais confusão. Alguns torcedores partiram para cima do meia e tentaram até invadir a área de embarque. Os seguranças tiveram de intervir para evitar um problema maior.

Os jogadores passaram pelo portão de embarque ouvindo xingamentos e novos gritos de "não é mole, não, para jogar no Mengo tem que ter disposição". Além do camisa 10, Vitinho e Pará também foram bastante cobrados.

Confusões à parte, o Flamengo divulgou os 25 atletas relacionados para o jogo contra o Corinthians. A lista inclui os recém-contratados Gerson, meia, e o espanhol Pablo Marí, zagueiro. Recuperado, Bruno Henrique está à disposição, mas Arrascaeta ficará fora por estar lesionado.

Depois da partida, a delegação rubro-negra dorme em São Paulo, pois na segunda-feira embarca para o Equador, onde enfrenta o Emelec, em Guayaquil. A partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores e acontece na quarta.

Confira os relacionados para o jogo do Flamengo diante do Corinthians:

Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista;

Zagueiros: Léo Duarte, Rodrigo Caio, Rhodolfo, Thuler e Pablo Mari;

Laterais: Pará, Rafinha, Renê, Rodinei e Trauco;

Volantes: Cuéllar, Piris da Motta e Willian Arão;

Meias: Diego, Éverton Ribeiro e Gerson;

Atacantes: Berrío, Bruno Henrique, Gabriel, Lincoln, Lucas Silva e Vitinho.