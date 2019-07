Com problema muscular, Ralf desfalcará Corinthians por um mês

19/07/2019 | 19:15



Depois de ficar de fora do treino desta sexta-feira do Corinthians, o volante Ralf realizou exames médicos e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A expectativa do departamento médico é que ele fique em tratamento por até quatro semanas.

Além do jogo de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ele também desfalcará o time nos jogos de ida e volta contra o Montevideo Wanderers, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e ainda de outros três jogos pelo torneio nacional: Fortaleza, Palmeiras e Internacional.

Para o seu lugar, o técnico Fábio Carille promoverá a entrada de Gabriel. Nesta sexta, ele participou do treino tático dos titulares. O restante da equipe deve ser a mesma da vitória por 1 a 0 sobre o CSA na última rodada do Brasileirão. O centroavante Gustavo, com dores na coxa, deve ser o outro desfalque para a partida.

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro com 15 pontos. O provável time para a partida terá: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.