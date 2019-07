‘Não me perturbe’ já conta com mais de 620 mil cadastros

Da Redação



17/07/2019 | 07:02



Lançado na terça-feira, o site não me perturbe registrou, até as 17h de ontem, cerca de 620 mil cadastros de consumidores que não querem receber ligações de telemarketing do setor de telecomunicações, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Após preencher formulário no site www.naomeperturbe.com.br – desenvolvido pelas prestadoras Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Telefônica/Vivo e TIM em parceria com a ABR Telecom – é possível bloquear ligações indesejadas. A suspensão das chamadas ocorre em até 30 dias após o registro.

Ao final do processo, o usuário recebe comprovante do bloqueio realizado e pode, a qualquer tempo, desbloquear uma ou mais prestadoras para que voltem a realizar ofertas de telemarketing. O bloqueio atinge apenas ligações das principais prestadoras de serviços de telecomunicações do País.