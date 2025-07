Família segue em busca de idoso desaparecido em Santo André

A família de Adalício de Souza, de 78 anos, morador do bairro Jardim Santo André, em Santo André, continua à procura do idoso, desaparecido há mais de 20 dias. Ele foi visto pela última vez na tarde de 13 de junho, por volta das 16h, na região dos Missionários, quando parou para conversar com um feirante.

Segundo familiares, ele costumava sair para pequenas caminhadas pelo bairro e retornava em poucos minutos. No dia do desaparecimento, a esposa de Adalício pediu para ele não saísse devido ao frio. Ela estava ocupada com algumas tarefas e, quando percebeu, ele já havia saído.

Adalício foi diagnosticado com Alzheimer e, segundo a família, vinha apresentando episódios de desorientação nos últimos anos. A suspeita é que ele tenha se perdido e esquecido o caminho de casa, já que sempre foi uma pessoa tranquila, sem conflitos que justificassem um desaparecimento voluntário.

No momento do desaparecimento, o idoso vestia uma blusa com detalhes em verde e branco, camisa polo listrada e touca preta.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Adalício seja comunicada imediatamente à delegacia mais próxima, assim como a Polícia Militar, por meio do número 190.